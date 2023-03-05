Звіт Американського онкологічного товариства про колоректальний рак показує тривожне зростання захворюваності на колоректальний рак серед дорослих у США молодше 55 років.

В даний час 1 з 5 нових випадків припадає на людей віком 50 років або молодших.

У звіті йдеться, що частка випадків колоректального раку серед дорослих молодших 55 років збільшилася з 11% у 1995 році до 20% у 2019 році. Також, схоже, спостерігається загальне зрушення у бік більшої кількості діагнозів пізніх стадій раку. У 2019 р. 60% усіх нових випадків колоректального раку серед усіх вікових груп були запущеними.

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Для нового звіту дослідники Американського онкологічного товариства проаналізували дані Національного інституту раку та Центрів США з контролю та профілактики захворювань про скринінги, випадки та смерті від раку.

Дослідники виявили, що з 2011 по 2019 рік захворюваність на колоректальний рак у людей молодше 55 років збільшувалася на 1,9% на рік. І хоча загальний рівень смертності від колоректального раку знизився на 57% у період з 1970 по 2020 рік, серед людей молодших 50 років рівень смертності продовжував зростати. Один відсоток щорічно з 2004 року.

– Ми знаємо, що показники серед молоді збільшуються, але нас турбує те, як швидко молодіє вся популяція пацієнтів, – провідний автор доповіді Ребекка Сігел.

Вона зазначила, що така тенденція має мотивувати всіх людей віком 45 років і старше пройти обстеження.

Дані свідчать, що показники колоректального раку були найнижчими на заході та найвищими в Аппалачах та деяких частинах півдня та Середнього Заходу.

Були значні расові відмінності. Дослідники виявили, що випадки колоректального раку та смертність були найвищими серед американських індіанців – корінних мешканців Аляски та чорношкірих. Зокрема, серед чоловіків дані показали, що рівень смертності від колоректального раку був на 46% вищий у американських індіанців і на 44% вищий у чорношкірих чоловіків у порівнянні з білими чоловіками.

Висновки доповіді про зростання захворюваності на колоректальний рак у молодих людей вказують на те, що людям потрібно задуматися про своє здоров’я, і якщо в сім’ї були випадки захворювання, необхідно обов’язково пройти скринінг.

Джерело: CNN