Власти Чили заявили, что начинают вакцинальную кампанию по иммунизации от коронавирусной инфекции детей, начиная с трехлетнего возраста. Всего в стране уже привито 90% населения.

По информации чилийского Института общественного здравоохранения, для прививания детей от трех лет будет применяться китайская вакцина CoronaVac, которая хороша себя зарекомендовала в ходе вакцинирования детей от шести до 15 лет.

Решение в пользу CoronaVac в данном случае было принято после серии исследований китайских ученых. Было доказано, что эта вакцина дает высокий уровень побочных эффектов у детей от 16 до 18 лет. А вот в отношении более младших она вполне безопасна.

Подростков от 16 до 18 лет в Чили прививают Pfizer/BioNTech.

Следует отметить, что Чили стала четвертой страной Латинской Америки, где проводят вакцинацию детей в возрасте от трех лет. До нее это начали делать Венесуэла, Колумбия и Аргентина. А в Никарагуа и на Кубе прививают малышей от двух лет.

Отметим, что вчера, 25 ноября, регулятор ЕС по лекарственным средствам разрешил вакцину Pfizer/BioNTech для детей от пяти до 11 лет.

Для справки: в Чили с населением 19 млн человек на сегодняшний день вакцинировано около 13,8 млн, что составляет более 90% взрослых от 18 лет и старше.

По официальным данным, с начала пандемии коронавирусной инфекцией в Чили заразились около 1,75 млн, умерли — 38 тыс. человек.