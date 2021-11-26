Влада Чилі заявила, що розпочинає вакцинальну кампанію з імунізації від коронавірусної інфекції дітей, починаючи з трирічного віку. Всього в країні вже щеплено 90% населення.

За інформацією чилійського Інституту громадської охорони здоров’я, для щеплення дітей від трьох років буде застосовуватися китайська вакцина CoronaVac, яка добре себе зарекомендувала в ході вакцинування дітей від шести до 15 років.

Рішення на користь CoronaVac ухвалили після серії досліджень китайських вчених. Науковці довели, що ця вакцина дає високий рівень побічних ефектів у дітей від 16 до 18 років. А ось щодо більш молодших вона цілком безпечна.

Підлітків від 16 до 18 років в Чилі щеплюють Pfizer/BioNTech.

Слід зазначити, що Чилі стала четвертою країною Латинської Америки, де проводять вакцинацію дітей віком від трьох років. До неї це почали робити Венесуела, Колумбія і Аргентина. А в Нікарагуа і на Кубі щеплюють малюків від двох років.

Зазначимо, що вчора, 25 листопада, регулятор ЄС з лікарських засобів дозволив вакцину Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років.

Для довідки: у Чилі з населенням 19 млн осіб на сьогоднішній день вакциновано близько 13,8 млн, що становить понад 90% дорослих від 18 років і старше.

За офіційними даними, з початку пандемії коронавірусною інфекцією в Чилі заразилися близько 1,75 млн, померли – 38 тис.осіб.