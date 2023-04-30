Немецкие ученые в ходе исследования обнаружили, что люди, которые в юности ежедневно говорили на двух языках, в более позднем возрасте имели более высокие результаты в тестах на память.

Выводы, опубликованные в апрельском номере журнала Neurobiology of Aging, дополняют два десятилетия научной работы, предполагающей, что двуязычие (билингвизм) защищает пожилых людей от деменции и снижения когнитивных функций.

Нейробиологи предполагают, что, поскольку двуязычные люди плавно переключаются между двумя языками, они могут использовать аналогичные стратегии в других навыках, таких как многозадачность, управление эмоциями и самоконтроль, которые позже помогут отсрочить деменцию.

В новом исследовании приняли участие 746 человек в возрасте от 59 до 76 лет. Примерно у 40% добровольцев не было проблем с памятью, в то время как остальные испытывали спутанность сознания или потерю памяти.

Все участники были протестированы на словарный запас, память, внимание и счет. Их просили вспомнить, например, ранее названные объекты, произносить слова в обратном порядке, следовать командам, состоящим из трех частей, и копировать представленные им рисунки.

Добровольцы, которые ежедневно использовали второй язык в возрасте от 13 до 30 лет или в возрасте от 30 до 65 лет, имели более высокие баллы по памяти, концентрации, вниманию и способностям к принятию решений по сравнению с теми, кто не говорил на двух языках в этом возрасте.

Как отмечают неврологи, дальнейшие исследования в этом направлении могут дать ответ на вопрос, влияет ли возраст, в котором человек овладел новым языком, на его когнитивные способности в более позднем возрасте.