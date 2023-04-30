Німецькі вчені під час дослідження виявили, що люди, які в юності щодня розмовляли двома мовами, у старшому віці мали вищі результати в тестах на пам’ять.

Висновки, опубліковані у квітневому номері журналу Neurobiology of Aging, доповнюють два десятиліття наукової роботи, яка припускає, що двомовність (білінгвізм) захищає літніх людей від деменції та зниження когнітивних функцій.

Нейробіологи припускають, що, оскільки двомовні люди плавно перемикаються між двома мовами, вони можуть використовувати аналогічні стратегії в інших навичках, як-от багатозадачність, управління емоціями і самоконтроль, які пізніше допоможуть відтермінувати деменцію.

У новому дослідженні взяли участь 746 осіб віком від 59 до 76 років. Приблизно у 40% добровольців не було проблем із пам’яттю, тоді як інші відчували сплутаність свідомості або втрату пам’яті.

Усіх учасників протестували на словниковий запас, пам’ять, увагу та лічбу. Їх просили згадати, наприклад, раніше названі об’єкти, вимовляти слова у зворотному порядку, виконувати команди, що складаються з трьох частин, і копіювати надані їм малюнки.

Добровольці, які щодня використовували другу мову у віці від 13 до 30 років або у віці від 30 до 65 років, мали вищі бали за пам’яттю, концентрацією, увагою та здібностями до ухвалення рішень, порівняно з тими, хто не розмовляв двома мовами в цьому віці.

Як зазначають неврологи, подальші дослідження в цьому напрямі можуть дати відповідь на запитання, чи впливає вік, у якому людина опанувала нову мову, на її когнітивні здібності у старшому віці.