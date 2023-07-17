Команда ученых Королевского колледжа хирургов в Ирландии (RCSI) в ходе исследования выяснила, что дети, рожденные во время пандемии коронавируса, имеют более низкие навыки общения.

По мнению исследователей, дети в возрасте двух лет, появившиеся на свет во время пандемии, в целом развиваются также, как и дети, родившиеся до появления Covid-19. За одним исключением: их коммуникативные навыки отстают от навыков их предшественников.

В научном эксперименте ученые сосредоточились на детях, родившихся в первые три месяца изоляции, и сравнили их с аналогичной группой детей, родившихся до пандемии. Всего в исследовании приняли участие 354 ребенка.

Открытия команды были поразительны. Выяснилось, что в шесть месяцев в среднем только три человека целовали младенцев, включая их родителей, что указывает на то, что малыши встречались с очень немногими родственниками или друзьями семьи.

Также обнаружилось, что каждый четвертый ребенок не встречал другого ребенка своего возраста к своему первому дню рождения.

Ученые отмечают, что младенцы, родившиеся во время пандемии, вероятно, слышали меньше слов, потому что они не выходили из дома, и это, возможно, привело к более низким показателям общения по сравнению с детьми, родившимися раньше.

Однако, что касается таких показателей, как двигательные навыки и способность решать проблемы, ученые зафиксировали их общего снижения.

Кроме того, анкеты, заполненные родителями, не выявили различий в поведении детей в отношении проблем со сном, тревожности или социальной изоляции.

Теперь группа надеется расширить исследование и следить за детьми, пока они не пойдут в школу в возрасте пяти лет.