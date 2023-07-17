Команда вчених Королівського коледжу хірургів в Ірландії (RCSI) під час дослідження з’ясувала, що діти, народжені під час пандемії коронавірусу, мають нижчі навички спілкування.

На думку дослідників, діти у віці двох років, що з’явилися на світ під час пандемії, загалом розвиваються так само, як і діти, народжені до появи Covid-19. За одним винятком: їхні комунікативні навички відстають від навичок їхніх попередників.

У науковому експерименті вчені зосередилися на дітях, народжених у перші три місяці ізоляції, і порівняли їх з аналогічною групою дітей, народжених до пандемії. Загалом у дослідженні взяли участь 354 дитини.

Відкриття команди були вражаючими. З’ясувалося, що в шість місяців у середньому тільки три людини цілували немовлят, включно з їхніми батьками, що вказує на те, що малюки зустрічалися з далеко не всіма родичами або друзями сім’ї.

Також виявилося, що кожна четверта дитина не зустрічала іншої дитини свого віку до свого першого дня народження.

Науковці зазначають, що немовлята, народжені під час пандемії, імовірно, чули менше слів, тому що вони не виходили з дому, і це, можливо, призвело до нижчих показників спілкування порівняно з дітьми, народженими раніше.

Однак, що стосується таких показників, як рухові навички та здатність розв’язувати проблеми, науковці не зафіксували їхнього загального зниження.

Крім того, анкети, заповнені батьками, не виявили відмінностей у поведінці дітей щодо проблем зі сном, тривожності або соціальної ізоляції.

Тепер група сподівається розширити дослідження і стежити за дітьми, поки вони не підуть до школи у віці п’яти років.