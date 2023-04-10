Ученые Национального исследовательского центра рабочей среды в Копенгагене в ходе эксперимента выяснили, что физические нагрузки, связанные с работой, имеют меньшую пользу для здоровья, чем физическая активность в спортзале.

По словам исследователей, известно, что физическая активность в свободное время связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин.

— Но до сих пор не до конца понятно, как влияет на качество жизни физическая активность не в спортзале, а на рабочем месте, — отмечают ученые.

Чтобы выяснить это, они проанализировали данные более 100 тыс. добровольцев, которые приняли участие в обширном исследовании здоровья населения Дании в 2003 – 2014 годах. Все участники заполняли анкеты, где подробно описывали свою активность.

Выяснилось, что по сравнению с теми, кто в свободное время имел низкую физическую активность, у людей со средней, высокой и очень высокой активностью на досуге риск смерти был ниже на 26%, 41% и 40% соответственно.

С другой стороны, высокая и очень высокая физическая активность на работе была связана с увеличением риска смерти на 13% и 27% по сравнению с показателями тех, кто был мало нагружен физически.

При исследовании рисков инфарктов и инсультов ученые обнаружили такие же эффекты: физическая активность на досуге была связана с понижением их риска на 14 – 23%, но на работе – с увеличением на 15 – 35%.

Ученые предполагают, что рабочую среду можно организовать иначе, чтобы работа имела некоторые аспекты упражнений и могла приносить пользу здоровью. Этому может способствовать, например, периодическое изменение деятельности в течение дня.

Источник: European Heart Journal