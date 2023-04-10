Учені Національного дослідницького центру робочого середовища в Копенгагені під час експерименту з’ясували, що фізичні навантаження, пов’язані з роботою, мають меншу користь для здоров’я, ніж фізична активність у спортзалі.

За словами дослідників, відомо, що фізична активність у вільний час пов’язана зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань і смертності від усіх причин.

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– Але досі не до кінця зрозуміло, як впливає на якість життя фізична активність не в спортзалі, а на робочому місці, – зазначають учені.

Щоб з’ясувати це, вони проаналізували дані понад 100 тис. добровольців, які взяли участь у великому дослідженні здоров’я населення Данії у 2003 – 2014 роках. Усі учасники заповнювали анкети, де детально описували свою активність.

З’ясувалося, що порівняно з тими, хто у вільний час мав низьку фізичну активність, у людей із середньою, високою і дуже високою активністю на дозвіллі ризик смерті був нижчим на 26%, 41% і 40% відповідно.

З іншого боку, висока і дуже висока фізична активність на роботі була пов’язана зі збільшенням ризику смерті на 13% і 27% порівняно з показниками тих, хто був мало навантажений фізично.

Під час дослідження ризиків інфарктів та інсультів учені виявили такі самі ефекти: фізична активність на дозвіллі була пов’язана зі зниженням їхнього ризику на 14 – 23%, але на роботі – зі збільшенням на 15 – 35%.

Учені припускають, що робоче середовище можна організувати інакше, щоб робота мала деякі аспекти вправ і могла приносити користь здоров’ю. Цьому може сприяти, наприклад, періодична зміна діяльності протягом дня.

Джерело: European Heart Journal