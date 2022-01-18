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Украина не избежит новой вспышки Covid-19 – Минздрав

18 января 2022, 15:31
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавирус
Источник: Depositphotos

Из-за распространения в мире штамма коронавируса Омикрон Украина также не сможет избежать очередного ухудшения эпидситуации.

В то же время отечественная медицинская система постоянно совершенствуется, отчитываются в Министерстве здравоохранения.

— Важно, чтобы каждый соблюдал противоэпидемические правила, ведь темпы заболеваемости постепенно растут, — отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать обострения, важно продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки.

Чрезвычайно важна вакцинация от коронавируса. Она снижает риск инфицирования, госпитализации и смерти при заражении.

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Штамм коронавируса Омикрон впервые был выявлен в конце ноября 2021 года в ЮАР. Сначала специалисты беспокоились по поводу новой мутации, однако позже выяснилось, что он не провоцирует значительное ухудшение состояния больного (если сравнивать с Дельтой).

В то же время вариант чаще поражает молодежь. Симптомы Омикрона – насморк, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. При фиксировании любых признаков болезни нужно сразу обращаться к специалисту.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , Омикрон , Штамм Омикрон
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