Из-за распространения в мире штамма коронавируса Омикрон Украина также не сможет избежать очередного ухудшения эпидситуации.

В то же время отечественная медицинская система постоянно совершенствуется, отчитываются в Министерстве здравоохранения.

— Важно, чтобы каждый соблюдал противоэпидемические правила, ведь темпы заболеваемости постепенно растут, — отмечают в ведомстве.

Чтобы избежать обострения, важно продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки.

Чрезвычайно важна вакцинация от коронавируса. Она снижает риск инфицирования, госпитализации и смерти при заражении.

Штамм коронавируса Омикрон впервые был выявлен в конце ноября 2021 года в ЮАР. Сначала специалисты беспокоились по поводу новой мутации, однако позже выяснилось, что он не провоцирует значительное ухудшение состояния больного (если сравнивать с Дельтой).

В то же время вариант чаще поражает молодежь. Симптомы Омикрона – насморк, головная боль, усталость, чихание, боль в горле. При фиксировании любых признаков болезни нужно сразу обращаться к специалисту.