Через поширення у світі штаму коронавірусу Омікрон Україна також не уникне чергового погіршення епідситуації.

Водночас вітчизняна медична система постійно вдосконалюється, звітують у Міністерстві охорони здоров’я.

– Важливо, щоб кожен дотримувався протиепідемічних правил, адже темпи захворюваності поступово зростають, – зазначають у відомстві.

Щоб уникнути загострення, важливо продовжити носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, регулярно мити руки.

Надзвичайно важливою є вакцинація від коронавірусу. Вона знижує ризик інфікування, госпіталізації та смерті у разі зараження.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили наприкінці листопада 2021 року у ПАР. Спочатку фахівці турбувалися через нову мутацію, однак пізніше з’ясувалося, що він не провокує значне погіршення стану хворого (якщо порівнювати з Дельтою).

Водночас варіант частіше вражає молодь. Симптоми Омікрона – нежить, головний біль, втома, чхання, біль у горлі. Під час фіксування будь-яких ознак хвороби потрібно одразу звертатися до фахівця.