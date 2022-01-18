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Україна не уникне нового спалаху Covid-19 – МОЗ

18 Січня 2022, 15:31
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Через поширення у світі штаму коронавірусу Омікрон Україна також не уникне чергового погіршення епідситуації.

Водночас вітчизняна медична система постійно вдосконалюється, звітують у Міністерстві охорони здоров’я.

– Важливо, щоб кожен дотримувався протиепідемічних правил, адже темпи захворюваності поступово зростають, – зазначають у відомстві.

Щоб уникнути загострення, важливо продовжити носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, регулярно мити руки.

Надзвичайно важливою є вакцинація від коронавірусу. Вона знижує ризик інфікування, госпіталізації та смерті у разі зараження.

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Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили наприкінці листопада 2021 року у ПАР. Спочатку фахівці турбувалися через нову мутацію, однак пізніше з’ясувалося, що він не провокує значне погіршення стану хворого (якщо порівнювати з Дельтою).

Водночас варіант частіше вражає молодь. Симптоми Омікрона – нежить, головний біль, втома, чхання, біль у горлі. Під час фіксування будь-яких ознак хвороби потрібно одразу звертатися до фахівця.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Омікрон , Штам Омікрон
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