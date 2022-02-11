Украина попала в пятерку стран Европы, где больше всего смертей от коронавируса за сутки, в мире — она ​​девятая.

Об этом свидетельствует статистика за 9 февраля 2022 года, указанная на сайте Worldometers. В стране за сутки было 280 летальных случаев, спровоцированных коронавирусом.

Что касается Европы, то Украину опережают по этому показателю Россия (701 смерть), Испания (393), Италия (325) и Франция (310).

Согласно общей статистике, то в десятку стран попали США (2 465), Бразилия (922), Мексика (743) и Индия (659).

Всего за время пандемии вирус унес жизни более 5,8 млн человек, а вот заболели за весь период более 406,5 млн жителей планеты.

В то же время ситуация со смертностью от коронавируса в Украине продолжает быть тревожной, за сутки 10 февраля — 236 летальных исходов.

За время распространения вируса в стране 102 403 украинца умерли от болезни.

Что касается количества больных, то по состоянию на 11 февраля 2022 года в Украине в целом выявили 4 462 970 случаев коронавируса, за предыдущие сутки — 41 229 новых больных.

Источник: Worldometers