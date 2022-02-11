Україна потрапила до п’ятірки країн Європи, де найбільше смертей від коронавірусу за добу, у світі – вона дев’ята.

Про це свідчить статистика за 9 лютого 2022 року, вказано на сайті Worldometers. У країні за ту добу було 280 летальних випадків, спровокованих коронавірусом.

Щодо Європи, то Україну випереджають за цим показником Росія (701 смерть), Іспанія (393), Італія (325) та Франція (310).

Згідно до загальної статистики, то до десятки країн потрапили США (2 465), Бразилія (922), Мексика (743) та Індія (659).

Загалом за час пандемії вірус забрав життя понад 5,8 млн людей, а от захворіли за увесь період понад 406,5 млн мешканців планети.

Водночас ситуація зі смертністю від коронавірусу в Україні продовжує бути тривожною, за добу 10 лютого – 236 летальних випадків.

За час поширення вірусу у країні 102 403 українця померли від хвороби.

Щодо кількості хворих, то станом на 11 лютого 2022 року в Україні загалом виявили 4 462 970 випадків коронавірусу, за попередню добу – 41 229 нових хворих.

Джерело: Worldometers