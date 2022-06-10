Украинцы “постарели” на 10-15 лет из-за войны, которую развязала РФ — Ляшко

С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, украинцы “постарели” на 10-15 лет.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью одному из украинских изданий. По его словам, некоторые возрастные болезни “помолодеют” и настигнут украинцев не в 60 лет, а в 40-45.

— Война и так уже оказывает негативное влияние на нас с вами. Даже по подсчетам, которые мы проводим, сегодня потенциально все люди, которые в Украине переживают последствия войны, постарели на 10–15 лет. “Постарели” – это условно, потому что болезни, которые нас догоняли, например, в 60, теперь будут догонять в 45–50, в частности, из-за психологических изменений в нашем организме, – отметил он.

Глава Минздрава добавил, что инфаркты, инсульты, особенно на территориях, где есть ограничения по инфраструктуре, приведут к высокой смертности из-за полномасштабного вторжения РФ.

Сейчас смотрят

Ляшко подчеркнул, что сегодня украинцы чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте – онкологические, поскольку нет возможности раннего скрининга.

В то же время украинцы и дальше болеют Covid-19, но обращаются за помощью только в тяжелых случаях, поэтому официальные показатели заболеваемости низкие.

За эту неделю Минздрав выявил 1 896 случаев заболевания. Больше всего больных коронавирусом – в Киевской, Черновицкой, Николаевской областях и в Киеве.

Ляшко призвал всех, кто находится в безопасных регионах и имеет проблемы со здоровьем – обращаться к врачам и вовремя лечиться.