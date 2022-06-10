Українці “постарішали” на 10-15 років через війну, яку розв’язала РФ – Ляшко

Через початок повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала Росія, українці “постарішали” на 10-15 років.

Про це міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів в інтерв’ю одному з українських видань. За його словами, деякі вікові хвороби “помолодшають” і спіткають українців не в 60 років, а в 40–45.

– Війна і так уже має негативний вплив на нас із вами. Навіть за тими підрахунками, які ми проводимо, сьогодні потенційно всі люди, які в Україні переживають наслідки війни, постарішали на 10–15 років. “Постарішали” – це умовно, тому що хвороби, які нас наздоганяли, наприклад, у 60, тепер будуть наздоганяти в 45–50, зокрема через психологічні зміни в нашому організмі, – зазначив він.

Очільник МОЗ додав, що інфаркти, інсульти, особливо на територіях, де є обмеження щодо інфраструктури, призведуть до високої смертності через повномасштабне вторгнення РФ.

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Ляшко наголосив, що сьогодні українці найчастіше помирають від серцево-судинних хвороб. На другому місці – онкологічні, оскільки немає можливості раннього скринінгу.

Водночас українці й далі хворіють на Covid-19, але звертаються по допомогу лише важких випадках, тому офіційні показники захворюваності низькі.

За цей тиждень МОЗ виявило 1 896 випадків захворювання. Найбільше хворих на коронавірус – у Київській, Чернівецькій, Миколаївській областях та в Києві.

Ляшко закликав усіх, хто перебуває у безпечних регіонах і має проблеми зі здоров’ям – звертатися до лікарів та вчасно лікуватися.