Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рекомендовала Минздраву Украины проводить четвертую бустерную дозу вакцины против Covid-19 отдельным категориям населения.

Об этом в комментарии одному из украинских СМИ сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, речь, в частности, идет о пациентах с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, сердечно-сосудистая недостаточность или другие заболевания, объяснил чиновник.

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— В таком случае будет рекомендоваться делать четвертую дозу, то есть бустерную, и такие рекомендации уже официально отправлены в Минздрав. Они будут рассмотрены в ближайшее время, — уточнил Игорь Кузин.

Он также добавил, что после четвертой прививки будет сгенерирован новый Covid-сертификат с максимальным сроком действия девять месяцев.