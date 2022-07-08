Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Украинские иммунологи настаивают на четвертой бустерной Covid-прививке

8 июля 2022, 17:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рекомендовала Минздраву Украины проводить четвертую бустерную дозу вакцины против Covid-19 отдельным категориям населения. 

Об этом в комментарии одному из украинских СМИ сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, речь, в частности, идет о пациентах с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, сердечно-сосудистая недостаточность или другие заболевания, объяснил чиновник.

Сейчас смотрят

Читайте также:
Украинские иммунологи настаивают на четвертой бустерной Covid-прививкеГотовимся к новой волне Covid-19: в Украине выросло количество случаев заболевания

— В таком случае будет рекомендоваться делать четвертую дозу, то есть бустерную, и такие рекомендации уже официально отправлены в Минздрав. Они будут рассмотрены в ближайшее время, — уточнил Игорь Кузин.

Он также добавил, что после четвертой прививки будет сгенерирован новый Covid-сертификат с максимальным сроком действия девять месяцев.

Источник
Общественное
Теги
Игорь Кузин Вакцинация Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь