Національна технічна група експертів з питань імунізації рекомендувала МОЗ України проводити четверту бустерну дозу вакцини проти Covid-19 окремим категоріям населення.

Про це в коментарі одному з українських ЗМІ сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, мова, зокрема, йде про пацієнтів з важкими супутніми захворюваннями, такими як бронхіальна астма, серцево-судинна недостатність або інші захворювання, пояснив чиновник.

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– У такому випадку буде рекомендуватися робити четверту дозу, тобто бустерну, і такі рекомендації вже офіційно відправлені до МОЗ. Вони будуть розглянуті найближчим часом, – уточнив Ігор Кузін.

Він також додав, що після четвертого щеплення буде згенеровано новий Covid-сертифікат з максимальним терміном дії дев’ять місяців.