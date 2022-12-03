Осколок российской ракеты, попавший в голову, спровоцировал у 12-летнего ребенка инфаркт мозга. За жизнь Миши Баева из Бахмута врачи Национального реабилитационного центра Незламні боролись три месяца. Мальчика удалось спасти. Его отец погиб.

Баевы работали по хозяйству, когда начался обстрел. Для Бахмута – это, к сожалению, давно не редкость.

Во двор к мирным людям прилетела ракета. Ее осколки разлетелись вокруг. Михаила отбросило в дом ударной волной, а отец получил смертельное ранение.

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Ребенка доставили в местную больницу. Десятки сколков повредили лицо и шею, задели сонную артерию и вызвали инфаркт головного мозга: один из кусков металла попал в голову. Состояние мальчика было критическим.

Михаила срочно эвакуировали в Днепр. Там врачам удалось восстановить кровоснабжение мозга и стабилизировать состояние. Далее – эвакуационный поезд во Львов.

Миша оказался в Национальном реабилитационном центре Незламні Первого медобъединения Львова. Здесь в борьбу за его жизнь включилась команда центра детской нейрохирургии.

Состояние Михаила было все еще тяжелым. Из-за повреждения сонной артерии парень не мог даже глотать и говорить, не то что ходить. Вдобавок компьютерная томография показала: в мозгу ребенка остались еще два осколка – в области позади глаз и теменной, что рядом с жизненно важными магистральными сосудами.

Заведующий отделением, нейрохирург Михаил Ловга понимал: если задеть сосуды, ребенок может умереть из-за сильного кровотечения. Следовательно, Михаила стали лечить медикаментозно.

С пациентом начали работать специалисты по реабилитации – физический терапевт и логопед. Через несколько недель Михаил начал говорить, двигать ногами и даже делать первые самостоятельные шаги.

Параллельно заживали осколочные ранения и ожоги. Чтобы закрыть дефекты от ран, врачи выполнили несколько операций.

И вот после трех месяцев лечения Михаил с бабушкой и младшим братом, который с ожогами тоже находился в больнице, поехали в Днепр — теперь они будут там жить.

Из Национального реабилитационного центра Незламні Первого медобъединения Львова парень выходит самостоятельно. Благодаря командной работе профессионалов ребенок возвращается к полноценной жизни. И хотя в его голове навсегда останутся два осколка, врачи уверены: навредить ребенку они не смогут.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова