Баєви поралися по господарству, коли почався обстріл. Для Бахмута – це, на жаль, давно не рідкість.

У двір до мирних людей прилетіла ракета.Її уламки розлетілися довкола. Михайла відкинуло у дім ударною хвилею, а батько отримав смертельне поранення.

Дитину доправили до місцевої лікарні. Десятки уламків пошкодили обличчя та шию, зачепили сонну артерію та спричинили інфаркт головного мозок: один з шматків металу потрапив у голову. Стан хлопчика був критичним.

Зараз дивляться

Михайла терміново евакуювали до Дніпра. Там лікарям вдалося відновити кровопостачання мозку та стабілізувати стан. Далі – евакуаційний потяг до Львова.

Михайлик опинився у Національному реабілітаційному центрі Незламні Першого медоб’єднання Львова. Тут у боротьбу за його життя включилася команда центру дитячої нейрохірургії.

Стан Михайла був все ще тяжким. Через ушкодження сонної артерії хлопець не міг навіть ковтати та говорити, не те, що ходити. На додачу комп’ютерна томографія показала: у мозку дитини залишилися ще два уламки – у ділянці позаду очей та тім‘яній, що поруч із життєво важливими магістральними судинами.

Завідувач відділення нейрохірург Михайло Ловга розумів: якщо зачепити судини, дитина може померти через сильну кровотечу. А відтак Михайла починають лікувати медикаментозно.

З пацієнтом почали працювати фахівці з реабілітації – фізичний терапевт та логопед. За кілька тижнів Михайло починає говорити, рухати ногами та навіть робить перші самостійні кроки.

Паралельно загоюються осколкові поранення та опіки. Щоб закрити дефекти від ран лікарі виконують кілька операцій.

І ось після трьох місяців лікування Михайло з бабусею та молодшим братом, який з опіками теж перебував у лікарні, їдуть до Дніпра – тепер вони мешкатимуть там.

З Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медоб’єднання Львова хлопець виходить самостійно. Завдяки командній роботі професіоналів дитина повертається до повноцінного життя. І хоч у його голові назавжди лишаться два уламки, лікарі певні: нашкодити дитині ті не зможуть.

Джерело: 1 ТМО Львова

Факти: 1 ТМО Львова