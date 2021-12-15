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В Африке количество случаев Covid-19 увеличилось на 111%.

15 декабря 2021, 11:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Источник: Depositphotos

В еженедельном отчете Африканского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается, что количество случаев заболевания коронавирусом в Африке за прошлую неделю выросло на 111%.

С 6 по 12 декабря общемировая заболеваемость Covid-19 сократилась на 5% по сравнению с предыдущей неделей. Количество смертей от коронавируса по сравнению с показателями за прошлую неделю уменьшилось на 10%.

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В Африке количество случаев Covid-19 увеличилось на 111%.Больше, чем на прошлой неделе: число госпитализаций с Covid-19 возросло на 2 тыс.

Всего за семь дней по всему миру зафиксировано около 47 тыс. смертельных случаев, вызванных Covid-19. С начала пандемии в мире всего зафиксировали более 271,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,3 млн смертей от последствий заболевания.

Новый штамм коронавируса Омикрон продолжает распространяться по миру. Его зафиксировали в 77 странах. Даже если он вызывает легкое течение болезни, карантина странам избежать не удастся. Об этом тоже заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Источник
Всемирная организация здравоохранения
Теги
Коронавирус Covid-19
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