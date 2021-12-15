У щотижневому звіті Африканського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляється, що кількість випадків захворювання коронавірусом в Африці за минулий тиждень зросла на 111%.

З 6 по 12 грудня загальносвітова захворюваність Covid-19 скоротилася на 5% порівняно з попереднім тижнем. У порівнянні з показниками за минулий тиждень кількість смертей від коронавірусу зменшилася на 10%.

Всього за тиждень по всьому світу зафіксовано майже 47 тис. смертельних випадків, викликаних Covid-19. З початку пандемії у світі всього зафіксували понад 271,4 млн випадків зараження коронавірусом і понад 5,3 млн смертей від наслідків захворювання.

Новий штам коронавірусу Омікрон продовжує ширитися світом. Його зафіксували вже у 77 країнах. Навіть якщо він викликає легкий перебіг хвороби, карантину країнам уникнути не вдасться. Про це теж заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.