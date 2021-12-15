Новий штам коронавірусу Омікрон зафіксували вже у 77 країнах. Навіть якщо він викликає легкий перебіг хвороби, карантину країнам уникнути не вдасться.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус.

– Зараз 77 країн повідомили про випадки захворювання штамом Омікрон. Він, ймовірно, є вже в більшості країн, навіть якщо він ще не був зафіксований, – зазначив він.

За словами Гебреєсуса, попри те, що випадків тяжкого перебігу захворювання у разі інфікування штамом Омікрон мало, кількість заражень стрімко зростає, що в результаті може призвести до перевантаженості медичної системи.

Також він додав, що попри те, що варіант викликає легший перебіг хвороби, більшості країн все ж важко буде уникнути карантинних обмежень. Експерт переконаний, що вакцини від коронавірусу самі по собі не зможуть вивести жодну країну із кризи.

Так, країни повинні запобігати поширенню нового штаму Covid-19 за допомогою обмежувальних заходів. Окрім вакцинації, варто дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та дезінфікувати руки.

Вперше новий штам коронавірусу Омікрон виявили наприкінці листопада у Південній Африці. Водночас поки що його не зафіксували в Україні.