Новый штамм коронавируса Омикрон зафиксировали уже в 77 странах. Даже если он вызывает легкое течение болезни, карантина странам избежать не удастся.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Сейчас 77 стран сообщили о случаях заболевания штаммом Омикрон. Он, вероятно, есть уже в большинстве стран, даже если он еще не был зафиксирован, — отметил он.

По словам Гебрейесуса, несмотря на то, что случаев тяжелого течения заболевания в случае инфицирования штаммом Омикрон мало, количество заражений стремительно растет, что в итоге может привести к перегруженности медицинской системы.

Также он добавил, что несмотря на то, что вариант вызывает более легкое течение болезни, большинству стран все же трудно будет избежать карантинных ограничений. Эксперт убежден, что вакцины от коронавируса сами по себе не смогут вывести ни одну страну из кризиса.

Так, страны должны предотвращать распространение нового штамма Covid-19 с помощью ограничительных мер. Кроме вакцинации, стоит придерживаться маскового режима, социальной дистанции и дезинфицировать руки.

Впервые новый штамм коронавируса Омикрон обнаружили в конце ноября в Южной Африке. В то же время пока его не зафиксировали в Украине.