В США шестилетняя Бриана Бодли, которая страдала редким заболеванием, прошла 10-часовую гемисферотомию, операцию, во время которой врачи отключили половину ее мозга.

Такая процедура позволит девочке жить нормальной жизнью, даже с “включенной” только половиной мозга.

Что такое болезнь Расмуссена

В прошлом году в августе после серии приступов Бриани диагностировали эпилепсию, через месяц врачи добавили еще один диагноз — энцефалит Расмуссена, редкое неврологическое заболевание, которое обычно поражает только половину мозга.

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Болезнь Расмуссена чаще всего встречается у детей младше 10 лет. Врачи сначала пытались лечить ребенка противосудорожными препаратами и стероидами, но болезнь продолжала медленно прогрессировать.

После нескольких приступов и неудачных попыток лечения препаратами и стероидами, врачи решили отключить половину мозга девочки.

Прогнозы после отключения части мозга

Хотя и существовал риск потери некоторых функций, они верят, что процедура поможет остановить заболевание и позволит Бриане жить нормальной жизнью.

Сейчас Бриана проходит интенсивную реабилитацию, учится ходить и пользоваться рукой. Несмотря на то, что ей никогда не удастся восстановить мелкую моторику моторику левой руки или периферийное зрение левого глаза, левая часть ее мозга компенсирует отключенную правую. И это не изменит личности девочки.