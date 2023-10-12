У США шестирічна Бріана Бодлі, яка страждала на рідкісне захворювання, пройшла 10-годинну гемісферотомію, операцію, під час якої лікарі відключили половину її мозку.

Така процедура дозволить дівчинці жити нормальним життям навіть із “увімкненою” лише половиною мозку.

Що таке хвороба Расмуссена

Минулоріч у серпні після серії нападів Бріані діагностували епілепсію, через місяць лікарі додали ще один діагноз – енцефаліт Расмуссена, рідкісне неврологічне захворювання, яке зазвичай вражає лише половину мозку.

Зараз дивляться

Хвороба Расмуссена найчастіше трапляється у дітей молодше 10 років. Лікарі спочатку намагалися лікувати дитину протисудомними препаратами та стероїдами, але хвороба продовжувала повільно прогресувати.

Після декількох нападів та невдалих спроб лікування препаратами та стероїдами лікарі вирішили відключити половину мозку дівчинки.

Прогнози після відключення частини мозку

Хоча й існував ризик втрати деяких функцій, вони вірять, що процедура допоможе зупинити захворювання та дозволить Бріані жити нормальним життям.

Наразі Бріана проходить інтенсивну реабілітацію, вчиться ходити та користуватися рукою. Попри те, що їй ніколи не вдасться відновити дрібну моторику лівої руки або периферійний зір лівого ока, ліва частина її мозку компенсує відключену праву. І це не змінить особистості дівчинки.