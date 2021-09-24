В Израиле более 11% детей имели длительный коронавирус, у них фиксировались симптомы даже через 12 недель после заражения.

Согласно информации Минздрава страны, специалисты общались с родителями 13 864 детей в возрасте от 3 до 18 лет, которые преодолели вирус. У 11,2% из них были признаки длительного Covid-19.

Кроме традиционных симптомов коронавируса, среди которых — лихорадка, кашель, головная боль, у детей фиксировались нарушения когнитивных способностей (мышления, памяти), психические расстройства (тревожные состояния и даже депрессия), сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточности.

В то же время через полгода после заболевания признаки сохранялись у 1,8% детей младше 12 лет и у 4,6% подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Поэтому ученые считают, что риск длительного коронавируса растет с возрастом.

Также они определили, что риск протекания заболевания коронавирусом в такой форме существует как для пациентов, у которых сразу определили признаки Covid-19, так и для бессимптомных.

Но стоит отметить, что исследование проводилось в форме опроса, то есть ученые опираются только на информацию респондентов. Врачи не осматривали и не ставили диагнозы детям.

Источник: The Times of Israel