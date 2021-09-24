В Ізраїлі понад 11% дітей мали тривалий коронавірус, у них фіксувалися симптоми навіть через 12 тижнів після зараження.

Згідно з інформацією МОЗ країни, фахівці спілкувалися з батьками 13 864 дітей віком від 3 до 18 років, які подолали вірус. У 11,2% з них були ознаки тривалого Covid-19.

Окрім традиційних симптомів коронавірусу, серед яких – лихоманка, кашель, головний біль, у дітей фіксувалися порушення когнітивних здібностей (мислення, здатності запам’ятовувати інформацію), психічні розлади (тривожні стани і навіть депресія), серцево-судинна та дихальна недостатності.

Водночас через півроку після захворювання ознаки зберігалися у 1,8% дітей молодше 12 років та у 4,6% підлітків віком від 12 до 18 років.

Через це науковці вважають, що ризик тривалого коронавірусу зростає з віком.

Також вони визначили, що ризик протікання захворювання на коронавірус у такій формі існує як для пацієнтів, у яких одразу визначили ознаки Covid-19, так і для безсимптомних.

Але варто зазначити, що дослідження проводилося у формі опитування, тобто науковці спираються лише на інформацію респондентів. Лікарі не оглядали та не ставили діагнози дітям.

Джерело: The Times of Israel