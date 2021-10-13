В Украине сейчас наблюдаются самые высокие показатели заражений коронавирусом среди детей, которые были зафиксированы за все время пандемии.

Об этом сообщили ученые из Национальной академии наук в новом прогнозе развития Covid-19 в Украине на 13-26 октября 2021 года.

Они отметили, что количество госпитализаций с Covid-19 среди несовершеннолетних приближается к рекордному показателю.

— Нынешняя заболеваемость среди детей и молодежи в возрастных категориях 0-9 и 10-19 лет превысила максимальные значения за все время пандемии, — отметили в НАН.

По прогнозу специалистов, в настоящее время количество госпитализаций детей, больных коронавирусом, еще не превысила рекордные значения, однако имеющаяся тенденция сигнализирует о том, что это может произойти уже в ближайшее время.

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировали 1 588 новых случаев Covid-19 именно среди детей.

В целом, за две недели количество зарегистрированных положительных результатов ПЦР-тестов в стране выросло в 2,1 раза, а новых госпитализаций – в 1,7.

Смертность от коронавируса выросла в 2,3 раза. Так, количество летальных случаев в Украине уже на 20% больше, чем пиковые значения, а общее количество занятых коек в больницах – на 6% и продолжает стремительно расти.

В НАН добавили, что на этой неделе ожидаются рекордные значения количества новых Сovid-заболеваний. Но, вероятно, что этому помешают долгие выходные, традиционно приводящие к уменьшению количества официальных выявлений.

В то же время до конца октября ученые прогнозируют увеличение количества новых случаев коронавируса в стране — более 20 тыс. в сутки. Подробнее о прогнозе НАН по Сovid-заболеваемости в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Источник: НАН Украины