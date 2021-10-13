В Україні нині спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії.

Про це повідомили науковці з Національної академії наук у новому прогнозу розвитку Covid-19 в Україні на 13–26 жовтня 2021 року.

Вони зазначили, що кількість госпіталізацій з Covid-19 серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

– Нинішня захворюваність серед дітей та молоді у вікових категоріях 0–9 і 10–19 років перевищила максимальні значення за весь час пандемії, – наголосили у НАН.

За прогнозом спеціалістів, нині кількість госпіталізацій дітей, хворих на коронавірус, хоч ще не перевищила рекордні значення, однак наявна тенденція сигналізує про те, що це може статися вже найближчим часом.

Станом на 13 жовтня в Україні зафіксували 1 588 нових випадків Covid-19 саме серед дітей.