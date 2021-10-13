В Україні нині спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії.
Про це повідомили науковці з Національної академії наук у новому прогнозу розвитку Covid-19 в Україні на 13–26 жовтня 2021 року.
Вони зазначили, що кількість госпіталізацій з Covid-19 серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.
– Нинішня захворюваність серед дітей та молоді у вікових категоріях 0–9 і 10–19 років перевищила максимальні значення за весь час пандемії, – наголосили у НАН.
За прогнозом спеціалістів, нині кількість госпіталізацій дітей, хворих на коронавірус, хоч ще не перевищила рекордні значення, однак наявна тенденція сигналізує про те, що це може статися вже найближчим часом.
Станом на 13 жовтня в Україні зафіксували 1 588 нових випадків Covid-19 саме серед дітей.
Загалом, за два тижні кількість зареєстрованих позитивних результатів ПЛР-тестів в країні зросла у 2,1 раза, а нових госпіталізацій – у 1,7.
Смертність від коронавірусу виросла у 2,3 раза. Так, кількість летальних випадків в Україні вже на 20% більше за пікові значення, а загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях – на 6% та продовжує стрімко зростати.
У НАН додали, що цього тижня очікуються рекордні значення кількості нових Сovid-захворювань. Але, ймовірно, що цьому завадять довгі вихідні, що традиційно призводять до зменшення кількості офіційних виявлень.
Водночас до кінця жовтня науковці прогнозують збільшення кількість нових випадків коронавірусу в країні – понад 20 тис. за добу. Детальніше про прогноз НАН щодо Сovid-захворюваності в Україні – читайте на Фактах ICTV.
Джерело: НАН України