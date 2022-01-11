В Украине с апреля могут начать вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от пяти лет.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий.

— Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Благодаря прививкам от Covid-19 предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах, — отметил он.

По словам санврача, пока рекомендаций европейской технической группы экспертов по вакцинации детей от пяти лет не было. То есть на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. В то же время в Украине планируют рассмотреть вакцинацию детей от пяти лет примерно с апреля.

Сейчас в Украине разрешили вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет. В Минздраве добавили, что прививки делают только по желанию родителей. Так, в Украине уже получили прививку от Covid-19 около 140 тыс. детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Кузин добавил, что частота неблагоприятных случаев после иммунизации детей не больше, чем среди взрослых. Если ребенок имеет сопутствующие заваривания — онкология, астма, сердечно-сосудистые, в Минздраве рекомендуют сделать прививку из-за риска тяжелого течения болезни.

За минувшие сутки, 10 января, в Украине вакцинировались от коронавируса 96 385 человек. Первую дозу получили 29 242 человека, вторую дозу – 59 075 людей, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную дозу – 7 623 человека.