В Україні з квітня можуть почати вакцинувати від коронавірусу дітей віком від п’яти років.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань.

– Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Завдяки щепленням від Covid-19 попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах, – зазначив він.

За словами санлікаря, поки що рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від п’яти років не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали. Водночас в Україні планують розглянути вакцинацію дітей від п’яти років приблизно з квітня.

Нині в Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років. У МОЗ додали, що щеплення роблять лише за бажанням батьків. Так, в Україні вже отримали щеплення від Covid-19 близько 140 тис. дітей віком від 12 до 18 років.

Кузін додав, що частота несприятливих випадків після імунізації дітей не більша, ніж серед дорослих. Якщо дитина має супутні заварювання – онкологія, астма, серцево-судинні, у МОЗ рекомендують зробити щеплення через ризик важкого перебігу хвороби.

За минулу добу, 10 січня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 96 385 людей. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.