В Україні з 6 січня почали робити бустерну дозу вакцини від коронавірусу. У МОЗ планують вийти на показники вакцинації нею до нової хвилі Covid-19 у 300-400 тис. людей.
Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань. Він стверджує, що переважно фокус буде на представниках об’єктів критичної інфраструктури та медпрацівниках, оскільки ці сфери – ключові під час спалахів.
Кузін зазначив, що зараз є рекомендації робити бустер мРНК-вакцинами – Pfizer або Moderna. Людина може обрати між ними. Однак є виключення: після вакцини CoronaVac рекомендовано робити бустер Pfizer або CoronaVac.
Ефективність після трьох доз CoronaVac становить 88-90%. Після CoronaVac плюс бустер Pfizer – ефективність в середньому 92-95%.
– Після бустерної дози не реєструють якогось збільшення побічних ефектів. У країнах, де вже широко запроваджують бустер, кількість несприятливих подій така ж сама, як і під час базового курсу щеплень, – каже санлікар.
Кузін нагадав, що оптимальний термін введення бустерної дози становить від шести до дев’яти місяців. Якщо людина прийшла раніше на бустерну дозу, ніж через шість місяців після другого щеплення, то вона бустер не отримає. А от якщо пізніше, то отримає.
За минулу добу, 10 січня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 96 385 людей. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.
За весь час бустерну дозу вже отримали 28 085 людей. Понад 14 млн українців отримали базовий курс щеплення від Covid-19.