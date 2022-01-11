В Україні з 6 січня почали робити бустерну дозу вакцини від коронавірусу. У МОЗ планують вийти на показники вакцинації нею до нової хвилі Covid-19 у 300-400 тис. людей.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю одному з видань. Він стверджує, що переважно фокус буде на представниках об’єктів критичної інфраструктури та медпрацівниках, оскільки ці сфери – ключові під час спалахів.

Кузін зазначив, що зараз є рекомендації робити бустер мРНК-вакцинами – Pfizer або Moderna. Людина може обрати між ними. Однак є виключення: після вакцини CoronaVac рекомендовано робити бустер Pfizer або CoronaVac.

Ефективність після трьох доз CoronaVac становить 88-90%. Після CoronaVac плюс бустер Pfizer – ефективність в середньому 92-95%.