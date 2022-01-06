Як стало відомо, сьогодні, 6 січня, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, згідно з яким доступ до бустерної дози в Україні відкритий для всіх охочих старше 18 років.
Як зазначається, бустерна доза додасть до сертифіката про вакцинацію 270 днів. Але з моменту другого щеплення має минути не менше 6 місяців.
Записатися на третє щеплення можна за посиланням, яке можна побачити в мобільному додатку Helsi. Власне, механізм такий самий, що й при записі на отримання базового дводозового щеплення.
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Для бустерної дози МОЗ рекомендує вакцини Moderna або Pfizer.
Тим, хто щеплювався CoronaVac (Sinovac Biotech), краще вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.
Всі дані щодо щеплення ви можете подивитися все в тому ж додатку Helsi.
Джерело: Helsi