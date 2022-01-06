Як стало відомо, сьогодні, 6 січня, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ, згідно з яким доступ до бустерної дози в Україні відкритий для всіх охочих старше 18 років.

Як зазначається, бустерна доза додасть до сертифіката про вакцинацію 270 днів. Але з моменту другого щеплення має минути не менше 6 місяців.

Записатися на третє щеплення можна за посиланням, яке можна побачити в мобільному додатку Helsi. Власне, механізм такий самий, що й при записі на отримання базового дводозового щеплення.

Для бустерної дози МОЗ рекомендує вакцини Moderna або Pfizer.

Тим, хто щеплювався CoronaVac (Sinovac Biotech), краще вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Всі дані щодо щеплення ви можете подивитися все в тому ж додатку Helsi.

Джерело: Helsi