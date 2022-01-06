Как стало известно, сегодня, 6 января, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, согласно которому доступ к бустерной дозе в Украине открыт для всех желающих старше 18 лет.
Как отмечается, бустерная доза добавит к сертификату о вакцинации 270 дней. Но с момента второй прививки должно пройти не менее 6 месяцев.
Записаться на третью прививку можно по ссылке, которую можно увидеть в мобильном приложении Helsi. Собственно, механизм тот же, что и при записи на получение базовой двудозовой прививки.
Для бустерной дозы Минздрав рекомендует вакцины Moderna или Pfizer.
Тем, кто прививался CoronaVac (Sinovac Biotech), предпочтительнее вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.
Все данные о прививках вы можете посмотреть все в том же приложении Helsi.
Источник: Helsi