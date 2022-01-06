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Пункти Covid-вакцинації закриють на один день – Ляшко

6 Січня 2022, 15:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинация
Джерело: Depositphotos

В Україні 7 січня, на Різдво, на один день закриються пункти щеплення та центри масової вакцинації. Починаючи з 8 січня, можна щепитися першою, другою та третьою дозою, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook.

– Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють (крім 7 січня, коли вихідний день). Вакцина в Україні є і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової та бустерної доз, – повідомив він.

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За його словами, у країні лише три регіони досягли або перевищили показник 50% повністю вакцинованого дорослого населення: Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області.

Джерело: Віктор Ляшко

Теги
Коронавирус Covid-19
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