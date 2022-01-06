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Пункты Covid-вакцинации закроют на один день — Ляшко

6 января 2022, 15:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинация
Источник: Depositphotos

В Украине 7 января, на Рождество, на один день закроются пункты прививки и центры массовой вакцинации. Начиная с 8 января, можно прививаться первой, второй и третьей дозой, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

— Пункты прививки и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день). Вакцина в Украине есть и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз, — сообщил он.

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По его словам, в стране только три региона достигли или превысили показатель 50% полностью вакцинированного взрослого населения: Киев (73%), Киевская (55%) и Полтавская (51%) области.

Источник: Виктор Ляшко

Теги
Коронавирус Covid-19
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