В Украине 7 января, на Рождество, на один день закроются пункты прививки и центры массовой вакцинации. Начиная с 8 января, можно прививаться первой, второй и третьей дозой, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.
— Пункты прививки и центры массовой вакцинации работают (кроме 7 января, когда выходной день). Вакцина в Украине есть и для первой, и для второй прививки, а также для введения дополнительной и бустерной доз, — сообщил он.
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По его словам, в стране только три региона достигли или превысили показатель 50% полностью вакцинированного взрослого населения: Киев (73%), Киевская (55%) и Полтавская (51%) области.
Источник: Виктор Ляшко