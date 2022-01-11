В Украине с 6 января начали делать бустерную дозу вакцины от коронавируса. В Минздраве планируют выйти на показатели вакцинации ею до новой волны Covid-19 в 300-400 тыс. человек.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью одному из изданий. Он утверждает, что преимущественно фокус будет на представителях объектов критической инфраструктуры и медработниках, поскольку эти сферы — ключевые во время вспышек.

Кузин отметил, что сейчас есть рекомендации делать бустер мРНК-вакцинами — Pfizer или Moderna. Человек может выбрать между ними. Однако есть исключения: после вакцины CoronaVac рекомендовано делать бустер Pfizer или CoronaVac.

Эффективность после трех доз CoronaVac составляет 88-90%. После CoronaVac плюс бустер Pfizer — эффективность в среднем 92-95%.

— После бустерной дозы не регистрируют какого-то увеличения побочных эффектов. В странах, где уже широко вводят бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и во время базового курса прививок, — говорит санврач.

Кузин напомнил, что оптимальный срок введения бустерной дозы составляет от шести до девяти месяцев. Если человек пришел раньше на бустерную дозу, чем через шесть месяцев после второй прививки, то он бустер не получит. А вот если позже, то получит.

За минувшие сутки, 10 января, в Украине вакцинировались от коронавируса 96 385 человек. Первую дозу получили 29 242 человека, вторую дозу – 59 075 людей, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную дозу – 7 623 человека.

За все время бустерную дозу уже получили 28 085 человек. Больше 14 млн украинцев получили базовый курс прививки от Covid-19.