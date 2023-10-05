Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Житомире анонсировал изменения в вопросах назначения инвалидности по той или иной группе.

С 2025 года планируется вообще отказаться от этой практики в рамках реформирования медико-социальной сферы, в частности, медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

— Мы отказываемся от инвалидности как таковой, а говорим об оценке потери функциональности, — сказал Ляшко.

По словам министра, это глобальная реформа. В ее основе — отказ от постсоветской модели определения инвалидности.

Сейчас смотрят

В ближайшее время Минздрав презентует законопроект, который меняет всю методологию установления инвалидности.

— У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться, — подчеркнул министр.

По словам Ляшко, отныне международный классификатор функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья, станет в Украине национальным классификатором.

Человек с травмой попадает на реабилитацию, а оттуда, благодаря мультидисциплинарной команде, через электронные инструменты, в том числе электронный МСЭК, он будет направляться в соответствующие сферы, чтобы вернуть ему функциональность.

Предварительно именно так будет выглядеть новая методология. Подробнее общество узнает о ней после презентации законопроекта.