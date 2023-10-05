Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу в Житомирі анонсував зміни в питаннях призначення інвалідності за тією чи іншою групою.

Із 2025 року планується взагалі відмовитися від цієї практики в межах реформування медико-соціальної сфери, зокрема медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

– Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності, — сказав Ляшко.

За словами міністра, це глобальна реформа. В її основі – відмова від пострадянської моделі визначання інвалідності.

Зараз дивляться

Найближчим часом МОЗ презентує законопроєкт, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

– У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися, — наголосив міністр.

За словами Ляшка, відтепер міжнародний класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, стане в Україні національним класифікатором.

Людина з травмою потрапляє на реабілітацію, а звідти, завдяки мультидисциплінарній команді, через електронні інструменти, зокрема електронний МСЕК, вона скеровуватиметься у відповідні сфери, щоби повернути їй функціональність.

Попередньо саме такий вигляд матиме нова методологія. Детальніше суспільство дізнається про неї після презентації законопроєкту.