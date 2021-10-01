В Украине начали выдавать инсулин по электронным рецептам. Первый рецепт выдали 1 октября.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга. По его словам, жизненно необходимые лекарства для людей с хроническими заболеваниями должны быть доступными.

— Отныне инсулины полностью вошли в перечень таких лекарств и предоставляются пациентам в аптеках по электронному рецепту от врача, — отметил Ляшко.

Министр утверждает, что сегодня в три ночи уже был погашен первый электронный рецепт на инсулине по программе Доступные лекарства.

Более 5 300 аптек и аптечных пунктов во всей стране будут отпускать инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой. Стоимость инсулинов аптекам отныне напрямую будет возмещать Национальная служба здоровья Украины.

Национальная служба здоровья станет единственным плательщиком по программе. На возмещение стоимости инсулинов с 1 октября и до конца года выделено 660 млн грн.

На 1 октября количество аптек, в которых пациент сможет получить инсулин, в целом по стране выросло в четыре раза. По состоянию на 1 октября к программе реимбурсации инсулинов присоединились более 560 аптечных учреждений-юридических лиц.

Наибольшее количество аптек и аптечных пунктов, которые по состоянию на 1 октября присоединились к программе реимбурсации инсулинов, в Харьковской (560), Днепропетровской (492) и Львовской (383) областях.

Инсулин можно получить по электронному рецепту. В Минздраве отметили, что первый электронный рецепт на инсулин пациенту выписывает исключительно врач-эндокринолог, на основе созданного и внесенного в электронную систему здравоохранения плана лечения. Повторный рецепт сможет выписать семейный врач.

Пациент по рецепту может выбрать аптеку в любом регионе, которая имеет договор с НСЗУ по направлению реимбурсации инсулинов, чтобы получить препарат. Узнать аптеку можно будет по наклейке +Инсулины. Найти аптеки также поможет оператор контакт-центр НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.