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В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного украинского донора

12 мая 2023, 08:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Охматдит

Специалистами Национальной детской специализированной больницы Охматдет впервые в Украине проведена трансплантация костного мозга от неродственного украинского донора.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Совпадение в Украинском реестре доноров костного мозга спасло жизнь 18-летнему Олегу с Днепропетровщины. Парню смогли помочь волшебники из Охматдета, — говорится в сообщении.

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Стало известно, что Олегу стало плохо прошлым летом. Сначала родители подумали, что у парня обычный тепловой удар, однако после анализов стало понятно: у ребенка апластическая анемия в тяжелой форме.

Апластическая анемия — состояние, при котором костный мозг человека перестает вырабатывать достаточное количество клеток крови.

Парня уже начали готовить к трансплантации, однако, война создала дополнительные трудности.

Как выяснилось, до вторжения доноров находили со всего мира и стволовые клетки могли доставить в Украину самолетом. Однако с началом полномасштабной войны этот путь усложнился, а время в этой ситуации критическое: от момента забора до трансплантации должно пройти не более 72 часов.

Спасти жизнь Олега удалось благодаря его генетическому близнецу из Украинского реестра доноров. Сегодня парня уже выписали.

— На наше счастье, какой-то чужой человек подошел как донор и дал единственный шанс моему сыну на жизнь. Чем больше будет украинцев в реестре, тем быстрее будут находиться доноры для наших деток, — говорит мама Олега Ирина.

Как сообщили в Минздраве, желающих стать донором костного мозга бесплатно регистрируют на базе двух донорских центров. Присоединиться к реестру и, возможно, тоже спасти чью-то жизнь может каждый украинец.

Фото: НДСБ Охматдет

Источник
Минздрав
Теги
Охматдит трансплантологія
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