Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит уперше в Україні провели трансплантацію кісткового мозку від нерідного українського донора.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Збіг в Українському реєстрі донорів кісткового мозку врятував життя 18-річному Олегу з Дніпропетровщини. Хлопцеві змогли допомогти чарівники з Охматдиту, – йдеться в повідомленні.

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Стало відомо, що Олегу стало зле минулого літа. Спочатку батьки подумали, що в хлопця звичайний тепловий удар, однак після аналізів стало зрозуміло: у дитини апластична анемія у важкій формі.

Апластична анемія – стан, за якого кістковий мозок людини перестає виробляти достатню кількість клітин крові.

Хлопця вже почали готувати до трансплантації, однак війна створила додаткові труднощі.

Як з’ясувалося, до вторгнення донорів знаходили з усього світу і стовбурові клітини могли доставити в Україну літаком. Проте з початком повномасштабної війни цей шлях ускладнився, а час у цій ситуації критичний: від моменту забору до трансплантації має минути не більше 72 годин.

Врятувати життя Олега вдалося завдяки його генетичному близнюку з Українського реєстру донорів. Сьогодні хлопця вже виписали.

– На наше щастя, якась чужа людина підійшла як донор і дала єдиний шанс моєму синові на життя. Що більше буде українців у реєстрі, то швидше знаходитимуться донори для наших діток, – каже мама Олега Ірина.

Як повідомили в МОЗ, охочих стати донором кісткового мозку безкоштовно реєструють на базі двох донорських центрів. Долучитися до реєстру і, можливо, теж врятувати чиєсь життя може кожен українець.

Фото: Охматдит