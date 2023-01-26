Фахівці лікарні Святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова провели успішну пересадку легень 56-річному киянину Олексію Чернишову. Це була друга такого роду операція в Україні і перша, яка пройшла без допомоги зарубіжних хірургів.

Пересадка легень медиками Львова стала другою в Україні і першою без допомоги зарубіжних лікарів / 3 зображення

Повідомляється, що операція тривала 16 годин. Легені отримав ліквідатор аварії на ЧАЕС, у якого діагностували тотальну бульозну емфізему.

Як розповів журналістам 11-річний син Олексій, тато не міг пройти і 30 метрів, його відразу ж душив кашель.

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Стало відомо, що донором став 52-річний чоловік, який помер в результаті інсульту. Його рідні погодилися віддати органи заради порятунку життя.

Це рішення дозволило врятувати не тільки Олексія, а цілих п’ять життів: крім легень, лікарі змогли пересадити ще серце, печінку і нирки. Всі операції пройшли вдало.

Повідомляється, що операцію з пересадки серця проводив відомий український кардіохірург Борис Тодуров.

– Трансплантації серця і легень проходили в сусідніх операційних. Оперували за найновішою в світі методикою – через мінідоступ, тобто через два невеликих розрізи і без апарату штучного кровообігу. Це складніше для хірургів, але краще для пацієнта, – розповіла журналістам медична оглядачка Ірина Заславець.

Повідомляється, що на ранок після операції Олексій вже був при свідомості, дихав самостійно і попросив зателефонувати, щоб порадувати сина.

Фото: Ірина Заславець