Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова провели успешную пересадку легких 56-летнему киевлянину Алексею Чернышову. Это была вторая такого рода операция в Украине и первая, которая прошла без помощи зарубежных хирургов.
Сообщается, что операция длилась 16 часов. Легкие получил ликвидатор аварии на ЧАЭС, у которого диагностировали тотальную буллезную эмфизему.
Как рассказал журналистам 11-летний сын Алексей, папа не мог пройти и 30 метров, его сразу же душил кашель.
Стало известно, что донором стал 52-летний мужчина, скончавшийся в результате инсульта. Его родные согласились отдать органы ради спасения жизни.
Это решение позволило спасти не только Алексея, а целых пять жизней: кроме легких, врачи смогли пересадить еще сердце, печень и почки. Все операции прошли удачно.
Сообщается, что операцию по пересадке сердца проводил известный украинский кардиохирург Борис Тодуров.
— Трансплантации сердца и легких проходили в соседних операционных. Оперировали по самой новой в мире методике — через мини-доступ, то есть через два небольших разреза и без аппарата искусственного кровообращения. Это сложнее для хирургов, но лучше для пациента, — рассказала журналистам медицинский обозреватель Ирина Заславец.
Сообщается, что на утро после операции Алексей уже был в сознании, дышал самостоятельно и попросил позвонить, чтобы порадовать сына.
Фото: Ирина Заславец