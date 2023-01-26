Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова провели успешную пересадку легких 56-летнему киевлянину Алексею Чернышову. Это была вторая такого рода операция в Украине и первая, которая прошла без помощи зарубежных хирургов.

Пересадка легких медиками Львова стала второй в Украине и первой без помощи зарубежных врачей / 3 images

Сообщается, что операция длилась 16 часов. Легкие получил ликвидатор аварии на ЧАЭС, у которого диагностировали тотальную буллезную эмфизему.

Как рассказал журналистам 11-летний сын Алексей, папа не мог пройти и 30 метров, его сразу же душил кашель.

Сейчас смотрят Стало известно, что донором стал 52-летний мужчина, скончавшийся в результате инсульта. Его родные согласились отдать органы ради спасения жизни. Это решение позволило спасти не только Алексея, а целых пять жизней: кроме легких, врачи смогли пересадить еще сердце, печень и почки. Все операции прошли удачно. Читайте также: Трансплантация в Украине во время войны: история человека с механическим сердцем Сообщается, что операцию по пересадке сердца проводил известный украинский кардиохирург Борис Тодуров. — Трансплантации сердца и легких проходили в соседних операционных. Оперировали по самой новой в мире методике — через мини-доступ, то есть через два небольших разреза и без аппарата искусственного кровообращения. Это сложнее для хирургов, но лучше для пациента, — рассказала журналистам медицинский обозреватель Ирина Заславец. Сообщается, что на утро после операции Алексей уже был в сознании, дышал самостоятельно и попросил позвонить, чтобы порадовать сына. Фото: Ирина Заславец

Источник СТБ

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