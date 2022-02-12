В Украине за минувшие сутки, 11 февраля, зафиксировано 38 212 новых случаев Covid-19. Заболели 3029 детей и 864 медработника. Об этом свидетельствует статистика Минздрава Украины.
За прошедшие сутки:
- госпитализированы – 3 753 человек;
- летальных исходов – 265;
- выздоровело – 19 943 человек.
За сутки 11 февраля в Украине:
зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев Covid-19 (из них детей – 3029, медработников – 864).
74 038 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу получили 725 человек, бустерную дозу – 20 767 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 501 182 человека;
- выздоровело – 3 770 769 человек;
- летальных исходов – 102 668;
- проведено ПЦР-тестирование – 18 993 661.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 4229;
Винницкая область – 720;
Волынская область – 1060;
Днепропетровская область – 2596;
Донецкая область – 1808;
Житомирская область – 1489;
Закарпатская область – 795;
Запорожская область – 1276;
Ивано-Франковская область – 791;
Киевская область – 1326;
Кировоградская область – 487;
Луганская область – 783;
Львовская область – 2351;
Николаевская область – 1013;
Одесская область – 3670;
Полтавская область – 1407;
Ровенская область – 1145;
Сумская область – 1671;
Тернопольская область – 813;
Харьковская область – 1736;
Херсонская область – 1604;
Хмельницкая область – 1813;
Черкасская область – 1246;
Черновицкая область – 789;
Черниговская область – 1594.
С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу – 15 561 671 человек, получили две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек. В общей сложности проведено 31 071 505 прививок.