В Украине за минувшие сутки, 11 февраля, зафиксировано 38 212 новых случаев Covid-19. Заболели 3029 детей и 864 медработника. Об этом свидетельствует статистика Минздрава Украины.

За прошедшие сутки:

госпитализированы – 3 753 человек;

летальных исходов – 265;

выздоровело – 19 943 человек.

За сутки 11 февраля в Украине:

зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев Covid-19 (из них детей – 3029, медработников – 864).

74 038 человек вакцинировано против Covid-19. Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу получили 725 человек, бустерную дозу – 20 767 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 501 182 человека;

выздоровело – 3 770 769 человек;

летальных исходов – 102 668;

проведено ПЦР-тестирование – 18 993 661.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 4229;

Винницкая область – 720;

Волынская область – 1060;

Днепропетровская область – 2596;

Донецкая область – 1808;

Житомирская область – 1489;

Закарпатская область – 795;

Запорожская область – 1276;

Ивано-Франковская область – 791;

Киевская область – 1326;

Кировоградская область – 487;

Луганская область – 783;

Львовская область – 2351;

Николаевская область – 1013;

Одесская область – 3670;

Полтавская область – 1407;

Ровенская область – 1145;

Сумская область – 1671;

Тернопольская область – 813;

Харьковская область – 1736;

Херсонская область – 1604;

Хмельницкая область – 1813;

Черкасская область – 1246;

Черновицкая область – 789;

Черниговская область – 1594.

С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу – 15 561 671 человек, получили две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек. В общей сложности проведено 31 071 505 прививок.