В Україні за минулу добу, 11 лютого, зафіксовано 38 212 нові випадки Covid-19. Захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники. Про це свідчить статистика МОЗ України.
За минулу добу:
- госпіталізовано – 3 753 осіб;
- летальних випадків – 265;
- одужало – 19 943 осіб.
За добу 11 лютого в Україні:
зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків Covid-19 (з них дітей – 3 029, медпрацівників – 864).
74 038 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286 людей, додаткову дозу отримали 725 людей, бустерну дозу – 20 767 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 501 182 особи;
- одужало – 3 770 769 осіб;
- летальних випадків – 102 668;
- проведено ПЛР-тестувань – 18 993 661.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4229;
Вінницька область – 720;
Волинська область – 1060;
Дніпропетровська область – 2596;
Донецька область – 1808;
Житомирська область – 1489;
Закарпатська область – 795;
Запорізька область – 1276;
Івано-Франківська область – 791;
Київська область – 1326;
Кіровоградська область – 487;
Луганська область – 783;
Львівська область – 2351;
Миколаївська область – 1013;
Одеська область – 3670;
Полтавська область – 1407;
Рівненська область – 1145;
Сумська область – 1671;
Тернопільська область – 813;
Харківська область – 1736;
Херсонська область – 1604;
Хмельницька область – 1813;
Черкаська область – 1246;
Чернівецька область – 789;
Чернігівська область – 1594.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.