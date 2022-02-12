В Україні за минулу добу, 11 лютого, зафіксовано 38 212 нові випадки Covid-19. Захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники. Про це свідчить статистика МОЗ України.

За минулу добу:

госпіталізовано – 3 753 осіб;

летальних випадків – 265;

одужало – 19 943 осіб.

За добу 11 лютого в Україні:

зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків Covid-19 (з них дітей – 3 029, медпрацівників – 864).

74 038 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286 людей, додаткову дозу отримали 725 людей, бустерну дозу – 20 767 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 501 182 особи;

одужало – 3 770 769 осіб;

летальних випадків – 102 668;

проведено ПЛР-тестувань – 18 993 661.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4229;

Вінницька область – 720;

Волинська область – 1060;

Дніпропетровська область – 2596;

Донецька область – 1808;

Житомирська область – 1489;

Закарпатська область – 795;

Запорізька область – 1276;

Івано-Франківська область – 791;

Київська область – 1326;

Кіровоградська область – 487;

Луганська область – 783;

Львівська область – 2351;

Миколаївська область – 1013;

Одеська область – 3670;

Полтавська область – 1407;

Рівненська область – 1145;

Сумська область – 1671;

Тернопільська область – 813;

Харківська область – 1736;

Херсонська область – 1604;

Хмельницька область – 1813;

Черкаська область – 1246;

Чернівецька область – 789;

Чернігівська область – 1594.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, отримали дві дози – 14 932 864 людини, отримали додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом проведено 31 071 505 щеплень.