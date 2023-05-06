Еще одна победа! Михайлик, 550 гр, 31 см, 25 недель.

Этой фразой начала свой короткий пост в социальной сети Неонила Скубенко. Она работает заведующей отделением интенсивной терапии новорожденных Тернопольского областного клинического перинатального центра Мать и дитя.

Действительно, судя по комментариям к этому посту, таких побед в этом отделении немало. Мамы недоношенных малышей считают, что жизнью своих детей они обязаны именно профессионализму специалистов, которые здесь работают.

Михайлика выхаживали в отделении интенсивной терапии новорожденных 55 дней. И во время выписки мальчик уже весил 1450 гр.

— Для кого-то эти цифры ничего не значат, а для нас и родителей это тяжелая ежедневная борьба — успешная борьба, — написала Неонила Скубенко.

Такие детки чувствуют и любящее сердце, и веру в них! Поэтому и растут, тянутся к солнышку, несмотря ни на что.

В основном Михайлик сейчас на руках у мамы, и он еще не знает, что его папа, который защищает Украину на поле боя, больше всего мечтает прижать и поцеловать сына.

Джерело і фото: Неоніла Скубенко