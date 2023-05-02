Администрация Джо Байдена в апреле нынешнего года отменила в стране чрезвычайное положение, связанное с пандемией Covid-19. Оно было введено в 2020 году, следовательно, длилось три года.

Логическим продолжением окончания чрезвычайного положения стало обнародованное решение Белого дома об отмене требования к иностранцам, прибывающим в страну через международные аэропорты, обязательно иметь справку о вакцинации от Covid-19.

Причем с 12 ноября 2021 года принимались во внимание лишь те справки о полной вакцинации, где значились вакцины, одобренные медицинским регулятором США или ВОЗ. Привитых другими вакцинами могли и завернуть.

Теперь же, с 12 мая, все ограничения, касающиеся Covid-19, в международных аэропортах уже не действуют. На радость туристам.