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Вакцинація від Covid-19 вже не потрібна: з 12 травня США скасовують вимогу для тих, хто прибуває в країну

2 Травня 2023, 13:11
Валентина Андрейко журналістка
карантин

Адміністрація Джо Байдена  у квітні нинішнього року скасувала в країні надзвичайний стан, пов’язаний з пандемією Covid-19. Він був запроваджений у 2020 році, а отже, тривав три роки.

Логічним продовженням закінчення надзвичайного стану стало оприлюднене рішення Білого дому щодо скасування вимоги до іноземців, що прибувають у країну через міжнародні аеропорти, обов’язково мати довідку про вакцинування від Covid-19.

Варто згадати, що з 12 листопада 2021 року вважалися належними лише ті сертифікати про повну вакцинацію, де  значилися вакцини, схвалені медичним регулятором США або ВООЗ.

Щеплених іншими вакцинами могли і завернути.

Тепер же, з 12 травня, на радість туристам усі обмеження щодо Covid-19  у міжнародних аеропортах вже не діють.

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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Карантин Коронавірус Covid-19 США
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