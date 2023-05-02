Адміністрація Джо Байдена у квітні нинішнього року скасувала в країні надзвичайний стан, пов’язаний з пандемією Covid-19. Він був запроваджений у 2020 році, а отже, тривав три роки.

Логічним продовженням закінчення надзвичайного стану стало оприлюднене рішення Білого дому щодо скасування вимоги до іноземців, що прибувають у країну через міжнародні аеропорти, обов’язково мати довідку про вакцинування від Covid-19.

Варто згадати, що з 12 листопада 2021 року вважалися належними лише ті сертифікати про повну вакцинацію, де значилися вакцини, схвалені медичним регулятором США або ВООЗ.

Щеплених іншими вакцинами могли і завернути.

Тепер же, з 12 травня, на радість туристам усі обмеження щодо Covid-19 у міжнародних аеропортах вже не діють.