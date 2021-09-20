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Вакцинация детей от 5 до 11 лет — Pfizer заявляет об эффективности своего Covid-вещества

20 сентября, 15:00 Людмила Грубнік
Вакцинация детей от 5 до 11 лет — Pfizer заявляет об эффективности своего Covid-вещества
Источник: Depositphotos

Разработчики вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech заявили, что их вещество эффективно для использования среди детей от 5 до 11 лет.

В ближайшее время они планируют запросить разрешение на применение вакцины в этой возрастной группе.

Детям младшего школьного возраста компания-разработчик предлагает вводить более низкую дозу вещества — треть от количества.

При этом после второй прививки у детей от 5 до 11 лет уровень антител к коронавирусу был таким же высоким, как у подростков и молодых людей, сообщил старший вице-президент Pfizer, доктор Билл Грубер.

У детей этой возрастной группы фиксировались аналогичные или даже меньшие побочные эффекты, среди которых — боль в месте укола, лихорадка.

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Компании намерены подать заявление в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США до конца месяца, чтобы получить разрешение для использования вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech в экстренных случаях в этой возрастной группе.

Позже такие же заявки отправят в европейские и британские регулирующие органы.

Источник: CBS News, Associated Press

Теги
Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу , Вакцинация , Вакцини , Коронавірус Covid-19
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